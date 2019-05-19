بالصور.. أمانة جدة تغلق 410 منشآت غذائية ضمن حملة الرقابة البلدية

أغلقت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الثاني لشهر رمضان المبارك، 410 منشآت غذائية، ضمن حملة الرقابة البلدية.

ونفذت الأمانة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي، نحو ألف و923 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في نطاق 19 بلدية فرعية، نتج عنها إنذار ألف و371 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، شملت مطاعم ومطابخ وكافيتريات وتموينات، إلى جانب محلات بيع اللحوم وكذلك الأكشاك والبسط الموسمية، كما جرى سحب 460 عينة من الأطعمة وإتلاف ألف و100 كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة.

وتلقت الأمانة 261 بلاغاً وعالجت 321 مخالفة، فيما نتج عن متابعة الباعة الجائلين رصد 349 بائعاً مخالفاً وإتلاف 336 بسطة عشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، ومخالفة فتح نشاط بدون رخصة وأخرى بشأن اشتراطات المباني والإنشاءات وغيرها من المخالفات.

يأتي ذلك ضمن حملة الرقابة البلدية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، التي أطلقتها في أنحاء المملكة؛ بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.