الفالح: أعمال تخريب محطتي ضخ النفط لم تؤثر على إمدادات السعودية

ضمن اجتماع كبار منتجي النفط من أوبك وخارجها بجدة..
أكد وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أن أعمال التخريب التي تعرضت لها محطتا ضخ النفط التابعتان لشركة أرامكو لم تؤثر على إمدادات المملكة من البترول.
وقال الفالح: إن إمدادات النفط وفيرة في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن مخزونات النفط ترتفع.
وطالب الفالح، في تصريحات بمدينة جدة، على هامش اجتماع لجنة وزارية، اليوم الأحد، كبار منتجي النفط من أوبك وخارجها، ومن بينها السعودية وروسيا، بضرورة خفض مخزونات الخام.
ودعا الجميع للمشاركة في الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط، قائلًا: «ينبغي مشاركة الجميع في الالتزام بتخفيضات النفط بحيث لا يتحملها البعض فقط».
وشدد وزير الطاقة السعودي على أن الأصول السعودية تحظى بحماية جيدة، مضيفا أن الكل معرض لأعمال تخريب.
وأوضح أن السعودية كانت هدفا لتخريب خطير الاسبوع الماضي ولكن هذا لم يؤثر على إمداداتنا، قائلا: هذه الهجمات تعرض أمن إمدادات الطاقة للخطر.
وأضاف أن النزاع التجاري بين أمريكا والصين يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي وقد يضعف الطلب على النفط في نهاية المطاف
وأشار إلى أن اجتماع يونيو المقبل سيتيح لنا الحصول على مزيد من البيانات للوصول إلى أفضل قرار.
وحذّرت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، من أن هذه الهجمات تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، لكنها أكّدت أمس السبت أنها لا تريد حربا في المنطقة.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار، بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميًّا من أول يناير ولمدة 6 أشهر لتحقيق التوازن في السوق.
وتعقد الدول المصدّرة للنفط في منظمة أوبك وخارجها في جدة، اليوم الأحد، الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة؛ لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، بين منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، والدول من خارجها «أوبك+»؛ لبحث وضع السوق ومدى التزام الدول باتفاق الحد من الإنتاج الذي تم التوصل إليه العام الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
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