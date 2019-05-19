ضبط 5 شاحنات تسرق رمال القدية الناعمة

أسفرت حملة نفّذتها لجنة التعديات وفرق من الجهات الأمنية بمحافظة المزاحمية -أمس- عن ضبط 6 معدات ثقيلة لسرقة «الرمال الناعمة» دون ترخيص من رمال متنزة المحلية الواقعة جنوب مشروع القدية. وكشف مصدر لـ«دوت الخليج»، أن لجنة التعديات بالمحافظة خلال جولاتها الميدانية، أمس، على طريق نساح جنوب مشروع القدية، لاحظت شاحنات محملة برمال ناعمة على الطريق، وبعد إيقافها وتتبع مكان نقل الرمال الناعمة، وُجد 5 شاحنات «تريلا» يقودها 5 وافدين آسيويين وشيول يقوده وافد عربي، مضيفا بأنه تم القبض عليهم جميعا وتحويلهم إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات، وتم حجز المعدات من اللجنة في موقع الحجز الواقع خلف مكتب الكهرباء بالمحافظة وعددها 6 معدات.



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