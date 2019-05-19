التجارة تفعل تعديلات الخدمة المدنية بتطبيق الدوام المرن

بدأت وزارة التجارة والاستثمار تفعيل التعديلات الجديدة بنظام الخدمة المدنية عبر إتاحة عمل موظفيها بنظام «الدوام المرن»، والذي يحدد ساعات عمل مختلفة يختارها الموظف بالتنسيق مع إدارته المباشرة، ليكون إجمالي دوام عمل الوزارة خلال شهر رمضان 7 ساعات بدلا من 5 ساعات. وحددت الوزارة لموظفيها 3 أوقات للدوام المرن بدءا من الأحد 14 رمضان وخلال شهر رمضان كمرحلة تجريبية، حيث يختار الموظف 5 ساعات تناسبه للعمل بدءا من 9 صباح وحتى 4 مساء، على أن يكون الدوام الأول يبدأ من 9-2، والدوام الثاني من 10-3، والدوام الثالث من 11-4 مساء.

وذكر مصدر بالوزارة لـ«دوت الخليج»، أن الوزارة أطلقت نظام الدوام المرن كمرحلة تجريبية لقياس قبوله بين الموظفين ومناسبته لعمل الوزارة، بالإضافة لقياس إنتاجية الموظفين خلال فترة تطبيق الدوام، مضيفا بأن الدوام لو تم تطبيقه بعد شهر رمضان المبارك سيكون بساعات عمل مختلفة محددة بـ7 ساعات للفترة الصباحية، و6 ساعات للفترة المسائية. تفعيل نظام الخدمة المدنية الجديد بتطبيق التجارة لنظام الدوام المرن تكون قد بدأت بتفعيل التعديلات الجديدة لنظام الخدمة المدنية، والذي بدأ العمل به بشكل رسمي ابتداء من 11 رمضان، وأتاح النظام لوزير كل وزارة إجراء تغيير في أوقات ساعات العمل بما لا يزيد عن الساعتين وتطبيق نظام الدوام المرن بما يتناسب ومتطلبات عمل جهة العمل، كما أتاح للوزير تحديد أوقات الورديات والمناوبات تماشيا مع مقتضيات العمل، بحيث يتم تحديد ساعات العمل بـ7 ساعات للفترة النهارية، و6 ساعات للفترة المسائية، ولا يتم صرف مكافئة عمل خارج الدوام إذا وقعت فترة عمل الموظف الرسمية أثناء العطل الأسبوعية، في حين سيتم تطبيق الأحكام المتعلقة بمكافئة العمل الإضافي خلال الأيام العادية والعطل الأسبوعية والأعياد.

أسباب تطبيق وزارة التجارة للدوام المرن:

- مرحلة تجريبية - قياس قبوله بين الموظفين

- مناسبته لعمل الوزارة

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- قياس إنتاجية الموظفين خلال فترة تطبيقه أوقات الدوام المحددة خلال الفترة التجريبية لنظام الدوام المرن

- الفترة الأولى: 9-2

- الفترة الثانية: 10-3

- الفترة الثالثة: 11- 4