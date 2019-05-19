السعودية اليوم / أكثر من 5 آلاف شخص استفادوا من برنامج " إجابة السائلين" في المسجد الحرام



مكة المكرمة 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

استفاد أكثر من 5 آلاف شخص خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك من خدمة برنامج " إجابة السائلين" الذي تنفذه إدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التوجيه والارشاد بالمسجد الحرام بمعدل 500 مستفيد في اليوم الواحد.

ويهدف البرنامج الذي يشارك فيه 50 مشاركًا من أصحاب الفضيلة العلماء وأساتذة الجامعات ومعلمي معهد المسجد الحرام وذلك لخدمة ضيوف الرحمن طوال اليوم وعلى مدار الساعة وبعدد من اللغات المختلفة.

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19:48ت م

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