السعودية اليوم / ضبط معدات تهريب وإيقاف العشرات من المهاجرين بالجزائر



الجزائر 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

ضبط الجيش الجزائري بندقية صيد وأربعة مولدات كهربائية وثلاث دراجات نارية بمدينتي تمنراست وعين قزام جنوب البلاد .

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانين منفصلين اليوم, بان عناصر اخرى من الجيش والشرطة بمدن عين صالح وعين قزام وتلمسان ووهران أوقفوا في عمليات منفصلة 81 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم 10 مهاجرين كانوا على مستوى شاطئ القديس جرمان بوهران يستعدون للإبحار بالاتجاه للضفة الأخرى من البحر الابيض المتوسط .

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19:40ت م

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