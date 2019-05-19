السعودية اليوم / قوات الإحتلال تعتقل فلسطينيًا من القدس



رام الله 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مواطنًا فلسطينيا من القدس المحتلة.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى يزن محمد فروخ، من حي عين اللوزة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، بعد اقتحام منزل عائلة والعبث بمحتوياته.

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19:24ت م

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