السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل طفلة قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل



الخليل 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم طفلة من الخليل، قرب الحرم الإبراهيمي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلة روند عبد الهادي الحموري، على حاجز أبو الريش العسكري المقام على المدخل الرئيسي للبلدة القديمة غرب الحرم الإبراهيمي الشريف، واقتادتها الى جهة غير معلومة.

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19:12ت م

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