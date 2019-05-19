السعودية اليوم / الأمطار بنجران تسهم في تلطيف الأجواء خلال شهر رمضان المبارك

نجران 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس
شهدت منطقة نجران خلال اليومين الماضين هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد شملت مدينة نجران, ومحافظات شروره، وخباش, وحبونا, ويدمه, ومراكز بئر عسكر والخانق وهدادة، والحصينية، سالت على إثرها الأودية والشعاب بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.
وأسهمت الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة في تلطيف الأجواء خلال شهر رمضان المبارك، كما أكسبت المنطقة حٌلة من الجمال والبهجة من خلال تشكل السُحب وجريان الأودية مما دفع الأهالي والزوار إلى الخروج للتنزه والإفطار الجماعي في المنتزهات الطبيعية وعلى ضفافي وادي نجران.
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18:29ت م
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