السعودية اليوم / وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية يوقع عقد إنشاء مركز نظام معلومات جغرافية



جدة 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

وقع الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، لؤي بن همام طرابزوني، بمقر الوقف أمس، عقد إنشاء مركز نظام معلومات جغرافية لأراضي الوقف مع إحدى المؤسسات المتخصصة.

وتأتي الاتفاقية ضمن مجموعة من الإجراءات والمشاريع التي قام بها الوقف بهدف تحديد أراضيه ورصد ما عليها من أملاك ومنشآت وربطها بقاعدة بيانات، والمحافظة على أراضي الوقف وحمايتها من التعدي واستثمارها بما يحقق العوائد المالية التي تحقق شرط الواقف - رحمه الله -.

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18:15ت م

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