السعودية اليوم / مدير جامعة الملك عبدالعزيز يدشن رابط استقبال اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية



جدة 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

دشّن معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بمكتبه اليوم، الرابط الخاص لاستقبال طلبات اختبار الكفاءة في اللغة الصينية HSK، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، ووكيل الجامعة للأعمال والإبداع الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال.

ويُعدّ اختبار الكفاءة في اللغة الصينية HSK، الذي يتبناه لأول مرة على مستوى المملكة مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة اختبار عالمي يتضمن ستة مستويات، ويهدف إلى قياس مستوى اللغة الصينية لغير الناطقين بها، من حيث استخدامها في الحياة اليومية والأكاديمية.

وعدّ معالي مدير الجامعة، مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة أول مركز تم تأسيسه على مستوى المملكة استجابة للتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير

من جانبه، أفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن مبادرة تخصيص اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية يأتي اتساقا مع توجيهات القيادة الرشيدة في نشر اللغة الصينية وتعليمها في المدارس والجامعات، بهدف الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، مبيناً أن استقبال طلبات التسجيل لاختبار الكفاءة اللغة الصينية سيتم من خلال الرابط التالي:

https://marz.kau.edu.sa/ShowSurvey_Ar.aspx?SID=174935.

// انتهى //

17:34ت م

0132



جدة 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واسدشّن معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بمكتبه اليوم، الرابط الخاص لاستقبال طلبات اختبار الكفاءة في اللغة الصينية HSK، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، ووكيل الجامعة للأعمال والإبداع الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال.ويُعدّ اختبار الكفاءة في اللغة الصينية HSK، الذي يتبناه لأول مرة على مستوى المملكة مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة اختبار عالمي يتضمن ستة مستويات، ويهدف إلى قياس مستوى اللغة الصينية لغير الناطقين بها، من حيث استخدامها في الحياة اليومية والأكاديمية.وعدّ معالي مدير الجامعة، مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة أول مركز تم تأسيسه على مستوى المملكة استجابة للتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإدراج اللغة الصينية في المدارس والجامعات السعودية ، ورغبة سموه في تأسيس أجيال من المواطنين يتقنون اللغة الصينية بشكل جيد، ما يدعم الاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف الصينية في جميع المجالات مستقبلاً، وبما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد رؤية المملكة 2030.من جانبه، أفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن مبادرة تخصيص اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية يأتي اتساقا مع توجيهات القيادة الرشيدة في نشر اللغة الصينية وتعليمها في المدارس والجامعات، بهدف الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، مبيناً أن استقبال طلبات التسجيل لاختبار الكفاءة اللغة الصينية سيتم من خلال الرابط التالي:https://marz.kau.edu.sa/ShowSurvey_Ar.aspx?SID=174935.// انتهى //17:34ت م0132

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