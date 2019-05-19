

الدمام 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية، من تركيب العديد من قناديل الإضاءة الملونة والمختلفة الأشكال والأحجام لتزيين مداخل حاضرة الدمام وشوارعها الرئيسية والطرق، وإبراز الشوارع بصورة حضارية.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا، أن الوكالة زينت حاضرة الدمام بحوالي 300 قنديل ذات أشكال جمالية مميزة ونماذج من الطرازات المنوعة والمبتكرة من أعمال الزينة التي تضفي البهجة والسرور على مشاهديها، مشيرًا إلى تنوع أعمال الزينة واختيار مجموعة من الأعمال والعبارات الفريدة التي تتناسب مع روحانية الشهر الكريم وطابع المدينة، إضافة لكونها ذات أشكال جمالية مميزة تحقق البهجة والسرور لزائري المنطقة ومرتاديها.

وبين المهندس الملا، أنه تم تشكيل عدد من فرق الصيانة الخاصة بشبكة الإنارة في حاضرة الدمام لمتابعة أعمال المقاول وتفقد عناصر الشبكة والمحافظة على كفاءتها خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، مفيداً أنه تم التركيز في تركيب الزينة على بعض المواقع الرئيسية مثل الميادين العامة والطرق والمداخل الرئيسية كون هذه الطرق تستقبل عددًا كبيرًا من الزوار.

// انتهى //

17:03ت م

0128





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 300 قنديل تزين حاضرة الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.