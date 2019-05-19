السعودية اليوم / بلدية بارق تباشر فتح الطرق وتنظيف الشوارع عقب الأمطار الغزيرة



محايل 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

كثفت فرق بلدية محافظة بارق ومعداتها خلال الـ 24 الساعة الماضية بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة, حيث تابعت فرقة العمليات البلاغات الواردة للاتخاذ اللازم وتوجيه المعدات لذلك.

وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن فرق الطوارئ الميدانية باشرت أعمال فتح الطرق وإزالة الأتربة والأشجار والمخلفات الناتجة عن جريان السيول وتجمعات المياه وأضاف أن فرق الطوارئ بإدارة الخدمات باشرت أعمالها الميدانية بنزح المياه و إزالة الأتربة من الشوارع الرئيسة و الداخلية داخل الأحياء و منها جبل أثرب وسد عامر وربيعة ووسط المحافظة وذلك لإعادة الأوضاع لحالتها الطبيعية.

وأفاد البارقي أنه جرى الاستعانة بأكثر من 3 فرق ميدانية تضم أكثر من 20 آلية متنوعة وأكثر من 40 عامل لمباشرة أكثر من 8 مواقع ، و قد تم نزح أكثر من 35 طناً من مياه الأمطار .

وبين أن البلدية تواصل استعدادها للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام فقد تم تكثيف أعمال نظافة للعبارات و مجاري السيول من المحاور والشوارع الرئيسة والداخلية داخل الأحياء لضمان جريان المياه وعدم تأثيرها على الحركة المرورية, مؤكداً جاهزية البلدية لأي طارئ حيث تعمل على مدار الساعة عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات التي تقوم باستقبال البلاغات والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

// انتهى //

16:59ت م

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