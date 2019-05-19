انت الان تتابع تفاصيل خبر دول الخليج تبدأ دوريات أمنية مكثفة في المياه الدولية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 06:51 مساءً - بدأت دول مجلس التعاون الخليجي "دوريات أمنية مكثفة" في المياه الدولية بالخليج، وفق ما أعلن قائد الأسطول الأمريكي الخامس، جيم مالوي.

وأكد الأسطول الأمريكي، في بيان له اليوم الأحد، أن "دول المجلس تزيد على نحو خاص الاتصالات والتنسيق مع بعضها البعض لدعم التعاون البحري الإقليمي والعمليات الأمنية البحرية بالخليج العربي".

وعقد مالوي اجتماعاً مع قادة رفيعي المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي، في العاصمة البحرينية المنامة.

Advertisements

وقالت السفارة الأمريكية في قطر في "تغريدة" بصفحتها الرسمية على موقع "تويتر" إن مالوي اجتمع مع قادة رفيعي المستوى من دول الخليج في البحرين ليبحثوا قضية الأمن البحري.

والأحد الماضي، تعرضت 4 سفن تجارية، بينها ناقلتا نفط سعوديتان كانتا ستتجهان إلى واشنطن، لهجمات، قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي البحري، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

والثلاثاء، قالت السعودية إن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط بمحافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض، في حين أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.

ومؤخراً أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية بالمنطقة.