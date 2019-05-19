التخصصات الصحية: ارتفاع نسب القبول في برامج شهادة الاختصاص السعودية

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، اليوم (الأحد)، نتائج القبول للدراسات العليا الصحية للتخصصّات العامة (شهادة الاختصاص السعودية) في أفرع الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة السريرية والعلوم الطبية التطبيقية للعام الأكاديمي 2019م.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، فهد سعد القثامي، أن المقاعد التدريبية التي تم اعتمادها وتوفيرها في المراكز التدريبية على مستوى المملكة قد تجاوز وللمرة الأولى أربعة آلاف مقعد تدريبي لجميع التخصصات الصحية، وصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في نسبة القبول الإجمالية تجاوزت 13 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

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وأضاف أن النتائج شهدت زيادة كبيرة في نسبة المقبولين مقارنة بالقبول للعام السابق وللتخصصات ذاتها، حيث بلغت الزيادة في مقاعد طب الأسنان 50 في المائة، وفِي التمريض 120 في المائة، وفِي العلوم الطبية التطبيقية 69 في المائة، وفِي الصيدلة السريرية 15 في المائة، وفِي الطب البشري 6 في المائة.

وأشار المتحدث الرسمي للهيئة إلى أن عدد المقاعد التدريبية المتاحة في برامج الطب البشري فاق وللعام الثاني على التوالي أعداد خريجي كليات الطب السعودية للعام نفسه.

يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية تقوم بدور حيوي في تقديم برامج دراسات عليا وطنية للقطاعات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية وبقدرة استيعابية إجمالية تفوق 13 ألف متدرب يتدربون في أكثر من 300 مركز معتمد من خلال أكثر من 100 برنامج تدريبي في التخصصات العامة والدقيقة، وأصبحت شهادة الاختصاص السعودية من حيث جودتها وتنوع تخصصاتها أيقونة في التعليم الطبي في منطقة الشرق الأوسط.