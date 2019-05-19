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فيديو.. معنويات قتالية عالية على الحد الجنوبي رغم الصوم وشدة الحرارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
لم يمنعهم حر الجو الشديد ولا صيام الشهر الكريم عن أداء مهامهم على الحد الجنوبي، بمعنويات قتالية عالية لا تفارقهم الابتسامة والثقة بالنصر من عند الله.
وأظهر فيديو بثه مراسل العربية هاني الصفيان أحد ضباط الحد الجنوبي، وقد ظهر بمعنويات مرتفعة، مؤكدًا ثقته في الله وفي الدعم الذي توفره لهم القيادة.
وقد حظي المقطع بتداول واسع عبر مواقع التواصل الذين رفعوا أكف الضراعة إلى الله أن يجعل النصر حليفهم وأن يسدد رميهم.
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