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2019-05-19 الأسطول الأمريكي الخامس : دول التعاون بدأت دوريات أمنية مكثفة بالمياه الدولية متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements أعلن الأسطول الأمريكي الخامس، أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت دوريات أمنية مكثفة بالمياه الدولية؛ بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية. يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت مؤخرًا أهم عناصر خطة إعادة الانتشار في منطقة الخليج العربي، وهي حاملة الطائرات أبراهام لينكولن الشهيرة، والتي من المنتظر أن تكون القاعدة المتحركة لأي عملية عسكرية للرد على استفزازات إيران واعتداءاتها المتكررة.









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