شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تتفقد أضرار السيول في صمخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة)

تفقدت لجنة مُشكَّلة من الجهات الحكومية في مركز صمخ جنوبي بيشة اليوم (الأحد)، آثار السيول التي داهمت عدداً من المنازل في وادي ظها وغمرت عدد من الشوارع بالمركز، فيما قامت بلدية صمخ بفتح الطرق التي تضررت من الأمطار والسيول.

وأوضح رئيس مركز صمخ تركي محمد اليزيدي لـ«الخليج 365»، أنه تم تشكيل لجنة من مركز الإمارة، والبلدية، والدفاع المدني، والشرطة، ولجنة التعديات، والمجلس البلدي، للوقوف ميدانياً على أضرار السيول في قرية ظها.

وأكد اليزيدي أن مداهمة السيول لعدد من المنازل تعود إلى وجود عقوم ترابية وضعها بعض المواطنين في وادي ظها، ما تسبب في تغيير مجرى الوادي وتلفيات لبعض الشوارع، مشيرا أنه تم إزالة تلك العقوم عن طريق لجنة التعديات بالمركز.