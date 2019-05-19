شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يعتمد تنفيذ 47 مشروعاً تعليمياً بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الدمام)

كشف تعليم المنطقة الشرقية، اليوم، عن اعتماد 47 مشروعاً تعليمياً للبنين والبنات بالمنطقة، التي تتضمن مباني مدرسية وصالات رياضية مغلقة إضافة إلى ملاعب عشبية.

وأوضح المتحدث الرسمي في تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن 8 من المشاريع سيتم تسليمها هذا العام 1440 / 1441هـ، مؤكداً أن المشاريع تم تصميمها على أحدث المواصفات والمعايير.

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وأفاد أن المشاريع تهدف إلى إيجاد بيئة تعليمية تربوية مناسبة تسهم في رفع قدرة الطلاب والطالبات كما تصب في تحقيق رؤية المملكة 2030 في توفير البنية الأساسية وإيجاد البيئة التي تدفع بعجلة التنمية إضافة إلى تنفيذ خطة الوزارة في الاستغناء عن المباني المستأجرة.

من جانب آخر أبان الباحص عن تنفيذ مبادرة مشروع تجهيزات السلامة لعدد 295 مدرسة خلال هذا العام بالإضافة إلى إعداد خطة لتطبيق وتفعيل دورات تدريبة عن الأمن والسلامة لمدارس المنطقة وحصر ومتابعة خطط الإخلاء الافتراضية التي تنفذها المدارس على مدار العام.

وأكد أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تؤمن بأهمية البيئة المدرسية المناسبة ليتلقى الطالب والطالبة العلوم والمعارف في أجواء تكتمل فيها جميع العناصر وتتوفر فيها كل الخدمات وهذا الذي نسعى إليه دوما ونعمل لتحقيقه.