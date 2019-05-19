، تدشين رابط استقبال اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية بجامعة المؤسس ،

محمد بن مسعود - الدمام - اليوبي: المركز هو الأول على مستوى المملكة استجابةً لتوجيهات ولي العهد

دشن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، الرابط الخاص لاستقبال طلبات اختبار الكفاءة في اللغة الصينية (HSK)، اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات بمكتب مدير الجامعة، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، ووكيل الجامعة للأعمال والإبداع الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال.

ويعدّ اختبار الكفاءة في اللغة الصينية (HSK) - الذي يتبناه لأول مرة على مستوى المملكة مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة - اختبارًا عالميًّا يتضمن ستة مستويات، ويهدف إلى قياس مستوى اللغة الصينية لغير الناطقين بها، من حيث استخدامها في الحياة اليومية والأكاديمية.

وأوضح مدير الجامعة أن مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة هو أول مركز تم تأسيسه على مستوى المملكة؛ استجابة للتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإدراج اللغة الصينية في المدارس والجامعات السعودية، ورغبة سموه في تأسيس أجيال من المواطنين يتقنون اللغة الصينية بشكل جيد؛ ما يدعم الاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف الصينية في جميع المجالات مستقبلاً، وبما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد رؤية 2030.

من جانبه أفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن مبادرة تخصيص اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية تأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في نشر اللغة الصينية وتعليمها في المدارس والجامعات، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال طلبات التسجيل لاختبار كفاءة اللغة الصينية عبر الرابط: https://marz.kau.edu.sa/ShowSurvey_Ar.aspx?SID=174935.