، وزير الثقافة يُعين محمد حسن علوان رئيساً لقطاع الأدب والترجمة والنشر ،

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أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان قراراً بتعيين الدكتور محمد حسن علوان رئيساً لقطاع الأدب والترجمة والنشر، الذي سيكون مسؤولاً عن تطوير القطاع بكل ما يرتبط به من نظم وآليات وأجهزة.
وأكد وزير الثقافة أهمية الأدب بوصفه قطاعاً ثقافياً حيوياً يحتاج إلى عناية خاصة، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم الأدب السعودي بكل اتجاهاته الإبداعية عبر مبادرات متنوعة، كما تدعم المثقف السعودي وتحرص على توفير كل ما يحتاجه لإثراء المكتبة السعودية بأعمال أدبية ذات قيمة ثقافية عالية تليق بمكانة المملكة.
ويعد الدكتور محمد حسن علوان من الكفاءات السعودية في مجال الرواية والسرد، وهو حاصل على دكتوراه في الإدارة من كندا عام 2016م، وتحفل مسيرته الروائية بأعمال مهمة حققت نجاحات دولية ومحلية.
وزير الثقافة يُعين محمد حسن علوان رئيساً لقطاع الأدب والترجمة والنشروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-19
أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان قراراً بتعيين الدكتور محمد حسن علوان رئيساً لقطاع الأدب والترجمة والنشر، الذي سيكون مسؤولاً عن تطوير القطاع بكل ما يرتبط به من نظم وآليات وأجهزة.
وأكد وزير الثقافة أهمية الأدب بوصفه قطاعاً ثقافياً حيوياً يحتاج إلى عناية خاصة، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم الأدب السعودي بكل اتجاهاته الإبداعية عبر مبادرات متنوعة، كما تدعم المثقف السعودي وتحرص على توفير كل ما يحتاجه لإثراء المكتبة السعودية بأعمال أدبية ذات قيمة ثقافية عالية تليق بمكانة المملكة.
ويعد الدكتور محمد حسن علوان من الكفاءات السعودية في مجال الرواية والسرد، وهو حاصل على دكتوراه في الإدارة من كندا عام 2016م، وتحفل مسيرته الروائية بأعمال مهمة حققت نجاحات دولية ومحلية.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
06:39 PM
قال: الوزارة تدعم الأدب السعودي بكل اتجاهاته الإبداعية عبر مبادرات متنوعة
أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان قراراً بتعيين الدكتور محمد حسن علوان رئيساً لقطاع الأدب والترجمة والنشر، الذي سيكون مسؤولاً عن تطوير القطاع بكل ما يرتبط به من نظم وآليات وأجهزة.
وأكد وزير الثقافة أهمية الأدب بوصفه قطاعاً ثقافياً حيوياً يحتاج إلى عناية خاصة، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم الأدب السعودي بكل اتجاهاته الإبداعية عبر مبادرات متنوعة، كما تدعم المثقف السعودي وتحرص على توفير كل ما يحتاجه لإثراء المكتبة السعودية بأعمال أدبية ذات قيمة ثقافية عالية تليق بمكانة المملكة.
ويعد الدكتور محمد حسن علوان من الكفاءات السعودية في مجال الرواية والسرد، وهو حاصل على دكتوراه في الإدارة من كندا عام 2016م، وتحفل مسيرته الروائية بأعمال مهمة حققت نجاحات دولية ومحلية.
، وزير الثقافة يُعين محمد حسن علوان رئيساً لقطاع الأدب والترجمة والنشر ،
المصدر : الخليج 365
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