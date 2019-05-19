محمد بن مسعود - الدمام - اطلع على سير العمل الميداني والتوعوي التقى محافظ الدوادمي زيد آل حسين رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ محمد الحربي. وجرى خلال اللقاء إطلاع المحافظ على سير العمل الميداني والتوعوي وتعاون الهيئة مع الجهات المعنية بما يخدم المحافظة، كما تم إهداؤه كتب الرئيس العام وعدداً من إصدارات الرئاسة العامة.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات مدير عام فرع المنطقة الشيخ ماجد بن سليمان الحسين لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. محافظ الدوادمي يلتقي رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-19 التقى محافظ الدوادمي زيد آل حسين رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ محمد الحربي. وجرى خلال اللقاء إطلاع المحافظ على سير العمل الميداني والتوعوي وتعاون الهيئة مع الجهات المعنية بما يخدم المحافظة، كما تم إهداؤه كتب الرئيس العام وعدداً من إصدارات الرئاسة العامة.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات مدير عام فرع المنطقة الشيخ ماجد بن سليمان الحسين لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. Advertisements 19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440 06:06 PM اطلع على سير العمل الميداني والتوعوي اطلع على سير العمل الميداني والتوعوي التقى محافظ الدوادمي زيد آل حسين رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ محمد الحربي. وجرى خلال اللقاء إطلاع المحافظ على سير العمل الميداني والتوعوي وتعاون الهيئة مع الجهات المعنية بما يخدم المحافظة، كما تم إهداؤه كتب الرئيس العام وعدداً من إصدارات الرئاسة العامة.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات مدير عام فرع المنطقة الشيخ ماجد بن سليمان الحسين لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. ، محافظ الدوادمي يلتقي رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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