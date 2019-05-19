شكرا لقرائتكم بندر بليلة والمعيقلي يؤمان صلاة التراويح في الحرم المكي .. الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-19 بندر بليلة والمعيقلي يؤمان صلاة التراويح في الحرم المكي .. الليلة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة يؤم المصلين في صلاة التراويح لهذه الليلة من المسجد الحرام كلٌّ من الشيخ الدكتور بندر بليلة والشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. Advertisements وفي المسجد النبوي الشريف يؤم المصلين في صلاة التراويح الليلة كلٌّ من الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي والشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم.









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