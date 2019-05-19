- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. الأرض تكتسي البرد في سيوح الخابورة بعمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الأرض تكتسي البرد في سيوح الخابورة بعمان
متابعات الخليج 365 - متابعة
شهدت عدة ولايات من سلطنة عمان، اليوم، هطول زخات من البرد وأمطار رعدية، سبقتها عواصف ترابية حالت دون وضوح الرؤية.
ففي سيوخ الخابورة اكتست الأرض باللون الأبيض بعد هطول البرد، فيما أثارت الرياح موجة من الغبار في ولاية ضنك.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الأرض تكتسي البرد في سيوح الخابورة بعمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.