فيديو.. الأرض تكتسي البرد في سيوح الخابورة بعمان

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

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شهدت عدة ولايات من سلطنة عمان، اليوم، هطول زخات من البرد وأمطار رعدية، سبقتها عواصف ترابية حالت دون وضوح الرؤية.

ففي سيوخ الخابورة اكتست الأرض باللون الأبيض بعد هطول البرد، فيما أثارت الرياح موجة من الغبار في ولاية ضنك.