آل الشيخ يشارك في ختام مسابقة تنزانيا الدولية للقرآن

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - واس

وصل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، إلى جمهورية تنزانيا المتحدة مساء أمس السبت، للمشاركة في الحفل الختامي للمسابقة الكبرى للقرآن الكريم لدول شرق إفريقيا في دورتها الـ٢٠، والذي أقيم صباح اليوم الأحد في إستاد مدينة دار السلام برعاية رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة.

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و كان في استقباله وزير خارجية جمهورية تنزانيا البروفسور بالاماقامبا كابودي و نائبه الدكتور دماس ندومبالو و الشيخ أبو بكر زبير بن علي المفتى العام و رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتنزانيا كما كان في استقباله منصور المالك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة .

وتأتي مشاركة المملكة العربية السعودية تأكيدا على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- في التواصل مع المسلمين في أنحاء العالم، ورعاية ودعم مثل هذه المنافسات القرآنية التي تعنى بكتاب الله –عز وجل- تعليماً وحفظاً؛ تجسيداً لسياسة ونهج المملكة في العناية بالقرآن الكريم وأهله وحفظته، وتحفيز الناشئة والشباب على حفظه والعناية به داخل المملكة و خارجها.