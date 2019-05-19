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محمد حسن علوان رئيسًا لقطاع الأدب والترجمة والنشر بوزارة الثقافة
أصدر صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، قرارًا بتعيين د. محمد حسن علوان رئيسًا لقطاع الأدب والترجمة والنشر، والذي سيكون مسؤولًا عن تطوير القطاع بكل ما يرتبط به من نظم وآليات وأجهزة.
وأكد سمو وزير الثقافة على أهمية الأدب باعتباره قطاعًا ثقافيًّا حيويًّا يحتاج إلى عناية خاصة، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم الأدب السعودي بكل اتجاهاته الإبداعية عبر مبادرات متنوعة، كما تدعم المثقف السعودي وتحرص على توفير كل ما يحتاجه لإثراء المكتبة السعودية بأعمال أدبية ذات قيمة ثقافية عالية تليق بمكانة المملكة.
ويعد د. محمد حسن علوان من الكفاءات السعودية المبدعة في مجال الرواية والسرد، وهو حاصل على دكتوراه في الإدارة من كندا عام 2016م. وتحفل مسيرته الروائية بأعمال مهمة حققت نجاحات دولية مثل روايته الأخيرة “موت صغير” التي حازت جائزة البوكر العربي عام 2017م، بالإضافة إلى رواية “القندس” التي ترشحت لذات الجائزة عام 2013م، ورواية “سقف الكفاية” التي كانت أولى رواياته وحقق من خلالها أصداء مهمة في الوسط الثقافي السعودي عام 2002م.
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