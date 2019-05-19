حزب الله يخفض أجور عناصره ويعلق برامج قناة المنار بعد عقوبات إيران

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الضوء على كيفية تأثر الميليشيات التي تدعمها إيران في الشرق الأوسط، بالعقوبات التي نالت من اقتصادها خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدًا في أعقاب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني.

حزب الله اللبناني، كان من بين الجماعات الأكثر تأثرًا بغياب الدعم المالي والسياسي من إيران منذ بدء العقوبات الاقتصادية التي استهدفت قطاعات المالية والنفط، بما أسهم في خفض المخصصات التي كان الملالي دائمًا ما يمنحها لميليشياته بشكل مستمر.

الرواتب والعتاد:

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وحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية بشأن تأثر حزب الله بالعقوبات الإيرانية، فإن هناك بالفعل معاناة في توفير الأجور التي كانت تمنحها لعناصرها.

وأشار مسؤول في الجماعة للصحيفة الأمريكية، إلى أن ذلك كان أيضًا سببًا في استعادة بعض من عناصر حزب الله من سوريا؛ وذلك لغياب الدعم الإنفاقي على هذه العناصر، والذي كانت تتكفل به إيران بشكل دائم.

الآلة الإعلامية:

وفيما يتعلق بقناة المنار، والتي تُعرف بانتمائها السياسي لحزب الله، فإنها تأثرت أيضًا بانخفاض الدعم المالي، حيث تم إلغاء بعض البرامج التي كانت تُبث على شاشتها.

واستمرارًا للتأثر بانخفاض الدعم المالي القادم من إيران، تم تسريح العشرات من الموظفين والعاملين في القناة، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور مدى تأثر القناة بالدعم الإيراني.