المستثمرون السعوديون يواجهون خسائر كبيرة وعمليات ابتزاز في تركيا 

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس مجموعة شركات عجلان وإخوانه، أن المستثمرين السعوديين يواجهون خسائر كبيرة وعمليات ابتزاز في تركيا.

وقال العجلان، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “تلقينا في غرفة الرياض العديد من الاتصالات والشكاوى من مستثمرين سعوديين في تركيا يواجهون مشاكل وقضايا تهدد استثماراتهم في ظل تغاضي الجهات المعنية هناك عن القيام بواجبها لحماية المستثمرين، بالإضافة للوضع المتردي للاقتصاد التركي هذه الأيام بسبب انخفاض أسعار العملة وزيادة التضخم”.

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وأضاف أن المستثمرين السعوديين في تركيا مهددون بخسائر كبيرة بعد التضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم إلى حد الابتزاز في بعض الحالات من قبل جهات متنفذة ومدعومة هناك، ونحن في غرفة الرياض نحذر من الاستثمار في تركيا لما فيها من مخاطر استثمارية وأمنية في الوقت الحالي.

وتابع “المؤسف أن السائح السعودي يعاني في تركيا من تزايد المضايقات الأمنية وحالات النصب والاحتيال، كما يحصل حالياً مع مُلاك العقارات السعوديين هناك، حيث وصل الحال إلى درجة منعهم من دخول مساكنهم وعدم إعطائهم سند التمليك وهذه المضايقات تتكرر بشكل دائم دون تحرك حقيقي من الجهات المختصة هناك”.

ولفت العجلان إلى أن ما يتعرض له السعوديون في تركيا كمستثمرين وسياح سيفقد الثقة بالاستثمار والسياحة التركية لسنوات طويلة قادمة، واليوم المستثمر والسائح السعودي مرحب به في كثير من الدول الشقيقة والصديقة واستقبلنا كثير من الوفود الأجنبية التي زارت غرفة الرياض ولمسنا مدى حرصهم على استقطاب السعوديين.