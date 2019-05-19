فيديو.. حكم تأدية العمرة عن الوالدين في وقت واحد

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الدكتور سعد بن عبدالله السبر، أستاذ الفقه المقارن، أنه لا يجوز تأدية العمرة أو الحج عن أكثر من شخص في وقت واحد وبنية واحدة.

Advertisements

وقال السبر خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة: إنه يجب أن يؤدي الشخص العمرة أو الحج عن نفسه أولًا إذا ما أراد أن يؤدي العمرة أو الفريضة عن شخص غيره، لافتًا إلى أنه لا يجوز إشراك أكثر من شخص في النية، سواء في العمرة أو الحج.