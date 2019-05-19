حسني مبارك لفجر السعيد: أُبلغت بالغزو فجر 2 أغسطس وهذا ما فعلناه لتحرير الكويت

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

عاد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بالذاكرة إلى حقبة التسعينيات، حيث أحداث الغزو العراقي للكويت، وما تلى ذلك من أحداث غيرت خريطة التوازنات في المنطقة.

وقال حسني مبارك للإعلامية فجر السعيد، إن الكويت وشعبها لهم معزَّة خاصة عندي.. وعلاقات الأخوة ممتدة مع الكثيرين من أهلها.. وأنا على تواصل مع الشيخ صباح.. والكويت اليوم لها دور فعّال ومتوازن في العالم العربي والخليج.

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وأضاف في سياق حوار ينشر بالكامل غداً عبر صفحات “الأنباء الكويتية” أُبلغت بالغزو فجر 2 أغسطس.. وكانت صدمة.. وكان عندي الشيخ زايد وعاد إلى أبوظبي بطائرة الرئاسة المصرية.. تخوفاً من ضرب صدام لطائرته.

وتابع مبارك قائلاً: “قلت للشيخ جابر إن صدام أبلغني أنه لا ينوي الاعتداء عسكرياً.. لكن لازم الكويت تاخد احتياطاتها.. وأنا على استعداد أبعت أي مساعدات دفاعية تطلبها”.

وأشار الرئيس المصري الأسبق “بعد موافقة مجلس الشعب أرسلت قوات مصرية للسعودية ضمن قوات التحالف لتحرير الكويت.. وأرسلت لواء صاعقة للشيخ زايد لحماية آبار البترول كما طلب مني”.