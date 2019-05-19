التقرير الذي دفع ترامب لإعادة نشر قواته في الخليج

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

ركزت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية على التفاصيل التي سبقت اتخاذ الرئيس دونالد ترامب قراره بإعادة الانتشار العسكري في منطقة الخليج العربي، حيث ذكرت بعض التفاصيل المتعلقة بالغرف المغلقة بالبيت الأبيض.

تقرير استخباراتي

وأشارت إلى أن ترامب لم يكن على قناعة كاملة في بداية الأمر بالتهديدات الحالية التي تمثلها إيران، إلا أنه أطلع على بعض التقديرات الاستخباراتية الأمريكية، والتي ساعدته على رؤية بعض التهديدات.

قرار إعادة الانتشار، وفقًا لما جاء في عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، كان بعد مداولات واسعة في البيت الأبيض، كان أبرزها عندما تم الاختلاف بشأن تقدير مدى خطورة نقل إيران لشحنة من الصواريخ.

Advertisements

التقديرات المتناقضة، رأت في البداية أن إيران سوف تستغل تلك الشحنات لضرب العناصر والقوات الأمريكية المتمركزة أساسًا في منطقة الخليج، إلا أن بعض الآراء رأت أيضًا أنه لا تهديد في تلك الأنشطة.

حسم ترامب

خلال الأيام القليلة الماضية، اختارت الولايات المتحدة أن تستعد لأي نشاط إرهابي لإيران بالتواجد المكثف وإعادة الانتشار العسكري في منطقة الخليج، وذلك بعد السماح لها من قبل الدول المُطلة عليه.

القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي كان له العديد من الأبعاد الرئيسية، والتي صبَت في النهاية لصالح تحريك القوات الأمريكية لإتمام إعادة الانتشار في الخليج العربي لردع أي نشاط إرهابي لإيران في الوقت الحالي.

عندما سئل عن التخريب، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن طهران “ستعاني كثيرًا” إذا أغضبت واشنطن، وتنبأ بـ “مشكلة سيئة لإيران إذا حدث شيء ما”.

اقترح باتريك شاناهان القائم بأعمال رئيس البنتاغون خطة عسكرية مجددة في اجتماع مع كبار مساعدي الأمن القومي من شأنه أن يرسل ما يصل إلى 120 ألف جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط إذا كانت إيران تسعى لمهاجمة القوات الأمريكية أو تسريع تطوير الأسلحة النووية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.