، "المودة" للتنمية الأسرية بمكة تكرم شركاء التميز في حفلها السنوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور الرئيس الفخري للجمعية الأمير فيصل بن مقرن

نظمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة يوم أمس، حفل شركاء التميز ٢٠١٩ تحت رعاية رئيس المجلس الفخري الأمير فيصل بن مقرن آل سعود، وبحضور عدد من المؤسسات المناحة وشركاء التميز، واستعرض الحفل مسيرة المودة على مدى 18 عاماً، وما تحقق خلالها من إنجازات متنوعة محلياً وإقليمياً ودولياً، وأثر ما تقدم من خدمات تنموية للأسرة والمجتمع.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة فيصل بن سيف الدين السمنودي بأن الجمعية من خلال هذا الحفل حرصت على تكريم كل من شاركتها مسيرة التميز خلال مسيرتها منذ تأسيسها.

وأكد "السمنودي" حرص الجمعية على إبراز ما تقدمه من خدمات للأسرة والمجتمع، وهو ما سعت المودة لطرحه خلال هذا الحفل، عبر فيلم "المودة عطاء وأثر"، والذي تناولت فيه الجمعية ما تقدم من مبادرات متنوعة تسهم في استقرار الأسرة وسعادتها وما تتركه هذه الخدمات من أثر على المستفيدين بمختلف شرائحهم والذين تعمل الجمعية على تقديم الخدمات لهم.

ومن جهته، نوّه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي على مسيرة جمعية المودة للتنمية الأسرية خلال السنوات الماضية بشكل غير مسبوق ومتفرد وقال: وليس أدلّ على ذلك من العدد الكبير من الجوائز التي حازتها، والشراكات الفاعلة التي تثبت دوماً أنها تسير بخطى حثيثة ومدروسة نحو تحقيق أهدافها، والتي تعمل على تعزيز استقرار الأسرة من خلال عمل مؤسسي وبمعايير عالمية.

وفي كلمة رئيس المجلس الفخري الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز قال: أُهنئكم على الإنجازات التي تحدثت عن نفسها قبل أن يتحدث الناس عنها، والتي شملت كل المجالات في الخدمات الاجتماعية والمؤسسية والاقتصادية للأسرة.

وأكد أن مواصلة دعمكم استجابةً لما طرحته الدولة في برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية الاستراتيجية 2030 الواعدة التي يُنتظر تحقيقها بإذن الله". مضيفاً أنه على ثقة بأن المودة ستستمر في أدائها المشهود له على مستوى المملكة وخارجها في تنمية الأسرة من خلال مبادراتها التنموية المستدامة التي تسهم في تقوية روابط الأسرة واستقرارها.