، محافظ الدوادمي يلتقي رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة ،

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع على سير العمل الميداني والتوعوي

التقى محافظ الدوادمي زيد آل حسين رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ محمد الحربي.

وجرى خلال اللقاء إطلاع المحافظ على سير العمل الميداني والتوعوي وتعاون الهيئة مع الجهات المعنية بما يخدم المحافظة، كما تم إهداؤه كتب الرئيس العام وعدد من إصدارات الرئاسة العامة.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات مدير عام فرع المنطقة الشيخ ماجد بن سليمان الحسين لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.