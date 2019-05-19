محمد بن مسعود - الدمام - حاول عبوره سباحةً أثناء نزهة صيد صباح اليوم انتشلت الجهات المعنية، اليوم جثة شاب عشريني من سد الهدار جنوب غرب الأفلاج. وكان الشاب قد حاول عبور سد الهدار سباحة أثناء نزهة صيد صباح اليوم الأحد، إلا أنه لم يستطع العودة لمكان انطلاقته ليحاول مرافقه إنقاذه دون جدوى، لتباشر بعدها الجهات الأمنية والمتطوعون والأهالي لمحاولة إنقاذه، ولكن الخليج 365 القدر وفارق الحياة قبل انتشاله. يشار إلى أن المتوفي يعمل رجل أمن بمدني الرياض. انتشال جثة عشريني من سد الهدار في الأفلاج صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-19 انتشلت الجهات المعنية، اليوم جثة شاب عشريني من سد الهدار جنوب غرب الأفلاج. وكان الشاب قد حاول عبور سد الهدار سباحة أثناء نزهة صيد صباح اليوم الأحد، إلا أنه لم يستطع العودة لمكان انطلاقته ليحاول مرافقه إنقاذه دون جدوى، لتباشر بعدها الجهات الأمنية والمتطوعون والأهالي لمحاولة إنقاذه، ولكن الخليج 365 القدر وفارق الحياة قبل انتشاله. يشار إلى أن المتوفي يعمل رجل أمن بمدني الرياض. Advertisements 19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440 05:28 PM حاول عبوره سباحةً أثناء نزهة صيد صباح اليوم حاول عبوره سباحةً أثناء نزهة صيد صباح اليوم انتشلت الجهات المعنية، اليوم جثة شاب عشريني من سد الهدار جنوب غرب الأفلاج. وكان الشاب قد حاول عبور سد الهدار سباحة أثناء نزهة صيد صباح اليوم الأحد، إلا أنه لم يستطع العودة لمكان انطلاقته ليحاول مرافقه إنقاذه دون جدوى، لتباشر بعدها الجهات الأمنية والمتطوعون والأهالي لمحاولة إنقاذه، ولكن الخليج 365 القدر وفارق الحياة قبل انتشاله. يشار إلى أن المتوفي يعمل رجل أمن بمدني الرياض. ، انتشال جثة عشريني من سد الهدار في الأفلاج ،

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