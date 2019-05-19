، "انفوجرافيك".. الرياض والجوف تتصدران مخالفات الأجهزة المنزلية ،

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نفّذ فريق الجهات الرقابية، ضمن منظومة عمل "البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة"، مؤخراً، "2483" جولة رقابية لكفاءة الطاقة على الأجهزة المنزلية.
وشملت هذه الجولة مناطق، الرياض، الجوف، المنطقة الشرقية، نجران، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، عسير، الباحة، تبوك، جازان، مكة المكرمة، القصيم، حائل.
وبلغ عدد المخالفات المسجلة على إثر هذه الجولات "89" مخالفة، حيث تصدرت منطقتا الرياض والجوف مجموع المخالفات بواقع 29 مخالفة لكل منهما، فيما جاءت منطقتا القصيم وحائل بسجل خالٍ من المخالفات مع اختلاف عدد الجولات لصالح الأول.
يُذكر أن منتجات "كفاءة الطاقة" تخضع لرقابة مستمرة عبر جولات مستمرة تقوم بها عدة جهات وهي: وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى جهات أخرى كلما دعت الحاجة.
"انفوجرافيك".. الرياض والجوف تتصدران مخالفات الأجهزة المنزليةعيسى الحربي الخليج 365 2019-05-19
نفّذ فريق الجهات الرقابية، ضمن منظومة عمل "البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة"، مؤخراً، "2483" جولة رقابية لكفاءة الطاقة على الأجهزة المنزلية.
وشملت هذه الجولة مناطق، الرياض، الجوف، المنطقة الشرقية، نجران، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، عسير، الباحة، تبوك، جازان، مكة المكرمة، القصيم، حائل.
وبلغ عدد المخالفات المسجلة على إثر هذه الجولات "89" مخالفة، حيث تصدرت منطقتا الرياض والجوف مجموع المخالفات بواقع 29 مخالفة لكل منهما، فيما جاءت منطقتا القصيم وحائل بسجل خالٍ من المخالفات مع اختلاف عدد الجولات لصالح الأول.
يُذكر أن منتجات "كفاءة الطاقة" تخضع لرقابة مستمرة عبر جولات مستمرة تقوم بها عدة جهات وهي: وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى جهات أخرى كلما دعت الحاجة.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
05:26 PM
"كفاءة" نفذت أكثر من ألفي جولة رقابية في المملكة وهاتان المنطقتان الأفضل
نفّذ فريق الجهات الرقابية، ضمن منظومة عمل "البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة"، مؤخراً، "2483" جولة رقابية لكفاءة الطاقة على الأجهزة المنزلية.
وشملت هذه الجولة مناطق، الرياض، الجوف، المنطقة الشرقية، نجران، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، عسير، الباحة، تبوك، جازان، مكة المكرمة، القصيم، حائل.
وبلغ عدد المخالفات المسجلة على إثر هذه الجولات "89" مخالفة، حيث تصدرت منطقتا الرياض والجوف مجموع المخالفات بواقع 29 مخالفة لكل منهما، فيما جاءت منطقتا القصيم وحائل بسجل خالٍ من المخالفات مع اختلاف عدد الجولات لصالح الأول.
يُذكر أن منتجات "كفاءة الطاقة" تخضع لرقابة مستمرة عبر جولات مستمرة تقوم بها عدة جهات وهي: وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى جهات أخرى كلما دعت الحاجة.
، "انفوجرافيك".. الرياض والجوف تتصدران مخالفات الأجهزة المنزلية ،
المصدر : الخليج 365
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