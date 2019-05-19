، 5 جهات تباشر إغلاق منشآت عسير السياحية المخالفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذاً لتوجيه أمير المنطقة

باشرت الجهات الحكومية ذات العلاقة إغلاق المنشآت المخالفة لنظام ولائحة السياحة، والصادر بحقها قرار عقوبة والبالغة عددها 80 منشأة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيه أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بعد رعايته اجتماع "حسن الوفادة" على مسرح المفتاحة بأبها مؤخراً، بحضور تجاوز 2500 شريك من محافظي المحافظات ومشائخ القبائل وممثلي 47 إدارة حكومية ومؤسسة أهلية بالمنطقة.

يذكر أن الجهات المشاركة في إغلاق المنشآت المخالفة، هي: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الدفاع المدني، الكهرباء، الشرطة، أمانة المنطقة.