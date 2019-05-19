الجبير ساخرا: أنا ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي ..البغدادي الوحيد اللي سمعت عنه هو أبو بكر البغدادي– فيديو الرئيسية

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الجبير ساخرا: أنا ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي ..البغدادي الوحيد اللي سمعت عنه هو أبو بكر البغدادي– فيديو

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كانت هذه تفاصيل خبر الجبير ساخرا: أنا ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي ..البغدادي الوحيد اللي سمعت عنه هو أبو بكر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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