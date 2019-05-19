فصلُ وافد فيديو الريال والموظفات وحرمانه من نهاية الخدمة

أكدت شركة الحكير لأزياء التجزئة، أنها اتخذت قرارًا بإنهاء خدمات وفصل الموظف الوافد “سوري الجنسية”، المتورط في واقعة فيديو الطلب من موظفات مواطنات تنظيف الأرضيات وإعطاءهن ريالًا واحدًا.

وتفصيلًا، قالت الشركة: إنه “بالإشارة إلى الواقعة المؤسفة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي؛ تُدين شركة الحكير للأزياء هذا الفعل غير المقبول، وتؤكد قيامها بإنهاء خدمات وفصل الموظف الوافد المتورط في الواقعة (سوري الجنسية) بشكل فوري، وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة؛ حسب المادة ٨٠ من قانون العمل”.

وأضافت: “جاء ذلك بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة، وبالتنسيق مباشرة مع وزارة العمل”؛ مؤكدة وضع منسوبيها في قمة أولوياتها، وأنها لا تقبل بأي تصرف من شأنه المساس بكرامة موظفي الشركة، كذلك حرصها كل الحرص على توفير بيئة عمل صحية أساسها التقدير والاحترام لجميع العاملين في الشركة.

يُذكر أن وزارة العمل قد تفاعلت مع مقطع الفيديو الذي وثّقته فتاتان تعملان في متجر ملابس لماركة عالمية، وذكرَتَا أن مديرهما (لبناني) قدّم لهما مكافأة “ريال واحد”؛ نظير تنظيفهما الأرضيات لمحل الشركة العالمية؛ حيث أوضحت “العمل” أنها حققت في الحادثة، واتضح من التحقيق الأوليّ وجود عدد من المخالفات؛ منها: مخالفة المنشأة لأحكام المادة 61 من النظام التي تقتضي بأن يلتزم صاحب العمل والعاملون لديه بمعاملة الموظفين بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم.. وسوف توقّع الوزارة العقوبات على المنشأة، مع إلزام صاحب العمل بمعاقبة المتسبب في المخالفة وإنهاء عقده وترحيله.