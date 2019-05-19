«هدف» وجامعة هارفارد يناقشان بناء سياسات سوق العمل

ينظِّم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» ممثلًا بالمرصد الوطني للعمل، بالتعاون مع كلية كينيدي بجامعة هارفارد في يونيو المقبل، ندوة بعنوان «بناء سياسات سوق العمل على الأدلة والبراهين».

يأتي ذلك برعاية مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري، ضمن جهود المرصد الوطني للعمل في تفعيل الشراكات والتعاون البحثي.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على مشاريع تصميم السياسات البحثية التي تم العمل عليها بالتعاون مع كلية كنيدي بجامعة هارفارد وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إلى جانب مخرجاتها التي تركز على برامج ومبادرات الصندوق بما يساهم في تطوير وتحقيق أهداف صناع القرار، وتطوير وتنمية كفاءات الصندوق في مجال تصميم وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف سوق العمل السعودي وبما يتوافق مع أهداف الصندوق المتمثلة في تمكين الكوادر الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.

وتكمن أهمية الشراكة مع برنامج أبحاث السياسات في كلية كينيدي على دراسة سوق العمل السعودي، وبناء سياسات مبتكرة تهدف إلى تبني مبادئ نهج تصميم السياسة الذكية مع النظرية الاقتصادية؛ لتوليد معرفة متعمقة وتكوين معرفة قوية عن القيود الحالية لمجالات التوظيف المختلفة وإيجاد فرص وحلول لسوق العمل بالمملكة.

