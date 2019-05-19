بلدية المجاردة تعيد فتح الطرق للقرى المعزولة بسبب الأمطار

أنهت بلدية المجاردة ممثلة في إدارة الخدمات فتح عدد من الطرق التي أغلقتها السيول في قرى مركز خاط. واستمر العمل حتى ساعات الصباح. واستنفرت البلدية فرق الطوارئ المعدة والمجهزة مسبقاً لمثل هذه الحالات، بمتابعة من مدير قسم الخدمات بالبلدية صالح الغامدي، وعضو المجلس البلدي حسن حنفان، واستمر العمل في فتح الطرق وإزالة الأضرار حتى ساعات الصباح.



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