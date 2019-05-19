فتح القبول في البكالوريوس والدبلومات بجامعة الملك عبدالعزيز

وأكد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن الجامعة تسعى دوماً لتسهيل الإجراءات وتطويع التقنيات في سبيل خدمة الطلاب والطالبات، وتقديم الخدمات بيسر وجودة؛ لافتاً إلى أن القبول يتم إلكترونياً في جميع المراحل الأربعة المقررة؛ بداية من استقبال الطلبات بشكل إلكتروني إلى الوصول للمرحلة الأخيرة عند استلام البطاقة الجامعية؛ وأن نسب القبول ستكون متاحة ومعلنة لكافة الطلاب والطالبات، وذلك عبر مواقعهم الإلكترونية على بوابة القبول «عزز»، بما يعزز الشفافية العالية في نتائج القبول النهائية.
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