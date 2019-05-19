فتح القبول في البكالوريوس والدبلومات بجامعة الملك عبدالعزيز

أعلنت الجامعة ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ الانتظام ﻟﻠﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻄﻼ‌ﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ الجامعي 1441هـ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ بجدة ﻭﻓﺮﻉ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﺍﺑﻎ، وتبدأ استقبال طلبات القبول من يوم الإثنين الموافق 15 من شهر رمضان ﺣﺘﻰ يوم 30 ﺷﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺨﺮّﻳﺠﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ الإلكترونية «ﻋﺰﺯ» (adm.kau.edu.sa). وتعتبر تلك الفترة هي أول مرحلة في رحلة القبول، ممثلة في مرحلة التقديم، حيث تتم إتاحة المجال لخريجي الثانوية أو ما يعادلها عبر بوابة القبول «عزز» خلال الفترة الزمنية المحددة والمعلنة، ويكون متاحا إجراء أية تعديلات في الرغبات والبيانات إلى أن يتم تأكيد الطلب في المرحلة الثانية وذلك خلال الفترة من 24 حتى 30 من شهر شوال؛ فيما تتم مرحلة المفاضلة وإعلان نتائج المرشحين بتاريخ 7 من شهر ذي القعدة. وتتطلب المرحلة الأخيرة تأكيد رغبة القبول عبر بوابة «عزز»، ليمنح بعدها المرشح الرقم الجامعي، وتتم المراجعة النهائية الشاملة لبيانات المرشح ومطابقة مرفقاته والتأكد من شخصيته وإصدار البطاقة الجامعية.

وأكد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن الجامعة تسعى دوماً لتسهيل الإجراءات وتطويع التقنيات في سبيل خدمة الطلاب والطالبات، وتقديم الخدمات بيسر وجودة؛ لافتاً إلى أن القبول يتم إلكترونياً في جميع المراحل الأربعة المقررة؛ بداية من استقبال الطلبات بشكل إلكتروني إلى الوصول للمرحلة الأخيرة عند استلام البطاقة الجامعية؛ وأن نسب القبول ستكون متاحة ومعلنة لكافة الطلاب والطالبات، وذلك عبر مواقعهم الإلكترونية على بوابة القبول «عزز»، بما يعزز الشفافية العالية في نتائج القبول النهائية.