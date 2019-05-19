أمانة عسير تسحب 1246 طنا من مياه الأمطار

تواصل فرق أمانة منطقة عسير الميدانية عملها في رفع ما خلّفته الأمطار التي شهدتها مدينة أبها، خلال اليومين الماضيين، إذ يعمل حوالي 492 عاملا ومراقبا على إزالة الأنقاض وفتح الطرق ومتابعة مستجدات الأمطار، مدعمين بآليات ثقيلة ومتنوعة للإسهام في عودة الأمور إلى طبيعتها. فيما تابعت الفرق الميدانية الوضع في عدد من المواقع المتضررة بمدينة أبها، وعملت على سحب المياه المتجمعة وتحرير الطرق التي كانت في غالبها تجمع محدود لمياه الأمطار. كما عملت الفرق على نظافة مواقع متفرقة بمدينة أبها، منها حي الموظفين، وأحياء المروج، والمنسك، والعرين، واليمانية، والوصايف، ومخطط المنح. بينما قامت الفرق بإزالة نواتج مياه الأمطار من الأتربة والمخلّفات من مصائد السيول والعبّارات تمهيدا لمعالجتها.

وتمت الاستعانة بفرق ميدانية مكونة من 492 من القوى البشرية والجهاز الإشرافي، إلى جانب مراقبين موزعين على مدار 24 ساعة، مدعّمين بمعدات متنوعة، ومضخات لشفط المياه، إذ شملت الأعمال مواقع تجمعات المياه. كما تم سحب نحو 1246 طنا من مياه الأمطار المتجمعة خلال 48 ساعة الماضية، إضافة إلى تشكيل فرق كنس يدوي لإزالة الأتربة ونظافة مصائد السيول والعبارات بالشوارع الرئيسية داخل الأحياء، مدعّمة بالآليات لضمان استمرار الحركة المرورية.