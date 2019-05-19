أمانة عسير تسحب 1246 طنا من مياه الأمطار

وتمت الاستعانة بفرق ميدانية مكونة من 492 من القوى البشرية والجهاز الإشرافي، إلى جانب مراقبين موزعين على مدار 24 ساعة، مدعّمين بمعدات متنوعة، ومضخات لشفط المياه، إذ شملت الأعمال مواقع تجمعات المياه. كما تم سحب نحو 1246 طنا من مياه الأمطار المتجمعة خلال 48 ساعة الماضية، إضافة إلى تشكيل فرق كنس يدوي لإزالة الأتربة ونظافة مصائد السيول والعبارات بالشوارع الرئيسية داخل الأحياء، مدعّمة بالآليات لضمان استمرار الحركة المرورية.
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