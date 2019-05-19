7 عوامل تزيد من خطورة الإصابة بارتفاع ضغط الدم

أكدت وزارة الصحة أن هناك 7 عوامل قد تؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، هي: الوراثة، والتقدم في العمر، والسمنة، والأمراض المزمنة كالسكري وغيره، إضافة إلى القلق والتوتر، ونمط الغذاء غير الصحي، وكذلك الكسل وعدم ممارسة النشاط البدني والتدخين. وأبانت الصحة -تزامنا مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم- أن مضاعفات ارتفاع ضغط الدم قد تشمل فشل القلب وتمدد الأوعية الدموية والسكتة الدماغية وفقدان البصر «العمى» والذبحة الصدرية والفشل الكلوي. ودعت مرضى ضغط الدم إلى الحرص واستعمال الأدوية بشكل صحيح، وأخذ علاج متكامل وفق إرشادات الطبيب. وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلا للجهود التي تقوم بها الصحة، للحفاظ على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة. عوامل الإصابة بارتفاع ضغط الدم 1- الوراثة 2- التقدم في العمر 3- السمنة 4- الأمراض المزمنة كالسكري وغيره Advertisements 5- القلق والتوتر 6- نمط الغذاء غير الصحي 7- الكسل وعدم ممارسة النشاط البدني والتدخين



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