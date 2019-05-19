ثقافي / اختتام ملتقى "مستقبل الرؤية الأول" للتدريب بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

اختتمت أمس, فعاليات ملتقى "مستقبل الرؤية الأول" للتدريب بالمدينة المنورة, بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة, الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة بقاعة السلام بالجامعة الاسلامية الذي استمر لمدة 10 أيام.

ويهدف الملتقى إلى إكساب المشاركين والمشاركات عدد من الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال مجموعة من الدورات المتنوعة قدمها أكثر من 25 مدرباً ومدربة.

// انتهى //

16:47ت م

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