السعودية اليوم / أمين جدة يشهد حفل تخريج 467 طالبة من جامعة دار الحكمة



جدة 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

رعى معالي أمين محافظة جدة رئيس المجلس الفخري لجامعة دار الحكمة صالح بن علي التركي أمس حفل تخريج أكبر دفعة من طالبات الجامعة يمثلن الدفعة السابعة عشرة للعام الأكاديمي 2018-2019 لكلية التصميم والعمارة ، وكلية إدارة الأعمال والقانون ، وكلية العلوم الصحية والسلوكية والتعليم وشملن حملة البكالوريوس والماجستير بحضور أولياء أمور الخريجات .

وفي مستهل الحفل المقام بهذه المناسبة رحبت مديرة جامعة دار الحكمة الدكتورة سهير القرشي بالحضور ، وهنأت أولياء الأمور بإنجاز الطالبات وبإكمالهن التعليم الجامعي متمنية لهن التوفيق والنجاح ، كما حثتهن على تطبيق ما تعلمنه في الجامعة من معرفة ومهارات مكتسبة ليكن بحق خريجة راعية رائدة قائدة تخدم الوطن وتحفظ القيم وتؤدي الأمانة.

من جانبه أعرب معالي أمين محافظة جدة عن سعادته بالتواجد في حفل الخريجات الذي شمل 467 خريجة ، مشيراً إلى أن الدفعة الجديدة من خريجات جامعة دار الحكمة سوف يواصلن الخطى على مسار الخريجات السابقات ويساهمن في دعم وطنهن والارتقاء بالمجتمع وأداء دورهن الوطني ، مهنئاً الطالبات وأولياء الأمور بهذا الإنجاز المتميز الذي يعكس المستوى المتقدم لجامعة دار الحكمة التي تقدم برامج دراسية متطورة تواكب أفضل البرامج العالمية .

وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن الجامعة ، حول أهم ما وصلت إليه من تقدم وتطوُر، تلاه تكريم المتفوِّقات من الخريجات.

// انتهى //

16:47ت م

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