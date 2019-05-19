السعودية اليوم / مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يُجري 246 عملية ماء أبيض بثلاثة مستشفيات بالقصيم

بريدة 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

اختتم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حملة " إبصار صائم" التي نفذها في ثلاثة مستشفيات بمنطقة القصيم خلال شهر رمضان بالتعاون مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم لتحسين صحة العين والوقاية من العمى والتوسع في تقديم الخدمات الطبية في مناطق المملكة كافة والوصول للمريض في مقر إقامته من خلال برامج نوعية تختصر الإجراءات والوقت على المريض.

وأكد الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي في تصريح له أن حملة " إبصار صائم" نجحت ولله الحمد في إجراء (246) عملية إزالة الساد (أو ما يعرف بالماء الأبيض) في ثلاث مستشفيات بمنطقة القصيم وهي مستشفى الملك فهد التخصصي والمستشفى المركزي ببريده ومستشفى الملك سعود بعنيزة، مبينًا أن المستشفى سخر إمكانياته لنجاح الحملة انطلاقاً من رسالته ودوره في تطوير التعاون الطبي مع القطاعات المختلفة.

وأوضح أن حملة " إبصار صائم" نفذها فريق مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الذي شمل مجموعة من الأطباء والتمريض والعمليات وفني التعقيم إضافة إلى المثقفين الصحيين واستخدمت أكثر من 10 أجهزة فيكو (تفتيت العدسة بالموجات الفوق صوتية) وأكثر من 246 عدسة من أحدث أنواع العدسات الطبية.

وقال الدكتور عبدالعزيز الراجحي : إن منظومة النجاح في المستشفى كانت بفضل الله ثم بدعم مجلس الإدارة برئاسة معالي الدكتور سعد القصبي الذي يحرص على أن يكون المستشفى نموذجاً للرعاية الصحية المتخصصة ومركزاً تعليمياً وتدريبياً متقدما ومرجعية في مجال أبحاث العيون ليس في المنطقة فحسب بل على مستوى العالم.

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وأضاف أن مبادرة "إبصار صائم" تأتي ضمن حزمة المبادرات التي أطلقها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 في دعم العمل التطوعي وفي إطار برامج المشاركة المجتمعية والحملات التطوعية التي تتبناها وزارة الصحة، ودعم التعاون الطبي مع المنشآت الصحية المختلفة للوصول إلى التكامل في الخدمات الصحية المقدمة للمريض. إضافة إلى أن هذه الحملات تساهم في تدريب الكوادر الطبية بشكل عملي ومكثف ونقل خبرة وتجربة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون باعتباره مرجعية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية في مجال العيون.

// انتهى //

16:45ت م

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