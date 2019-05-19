السعودية اليوم / إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام .. خدمات جليلة لخدمة قاصدي بيت الحرام



مكة المكرمة 14 رمضان 1440هـ الموافق 19 مايو 2019م واس

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة سقيا زمزم إحدى الإدارات الخدمية التابعة للإدارة العامة لشؤون الخدمية , ماء زمزم لقاصدي المسجد الحرام , كما يشرف على كل ما يخص ماء زمزم وكذلك التنسيق مع الإدارة ذات العلاقة في حالة وجود ملاحظات وتعمل أيضاً على تأمين ماء زمزم المبارك للمسجد النبوي من خلال إرسال صهاريج ماء زمزم بشكل يومي وغيرها من الخدمات التي تقدمها إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام .

وتعمل إدارة سقيا زمزم على توفير ماء زمزم بالمسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه على مدار اليوم مع المتابعة المستمرة من قبل فريق عمل إشرافي يتناوبون من أجل ضمان تقديم أرقى الخدمات لزوار بيت الله الحرام حيث يقدم ما يقارب عشرة آلاف حافظة في اليوم الواحد ويتم تعبئتها عبر 29 نقطة تعبية موجودة داخل المسجد الحرام وساحاته منها 20 نقطة تعبية للماء المبرد و9 نقاط للماء غير المبرد.

وتنشر إدارة سقيا زمزم أكثر من 10000 حافظة في كافة أرجاء المسجد الحرام وذلك لتسهيل الوصول لماء زمزم ومنع حالات الزحام عن المشربيات وخزانات الأستيل ويتم زيادة أعداد الحافظات حسب زيادة كثافة المصلين حيث تصل عدد الحافظات المتوفرة إلى 25000 حافظة كما تعمل إدارة زمزم على متابعة نظافة وسلامة الحافظات وذلك من خلال توفر مغسلة خاصة صممت وجهزت لغسيل الحافظات وتعمل المغسلة على غسيل 2136 حافظة و 1120 قاعة يومياً .

كما توفر الرئاسة كذلك ماء زمزم طوال اليوم على مدار 24 ساعة حيث أنشأت 650 مشربية ووفرت 216 خزان أستيل وذلك لتوفير أعلى وأرقى سبل الراحة لزوار بيت الله الحرام وقاصديه وتعمل أدارة سقيا زمزم على الإشراف المباشر على تلك المشربيات والخزانات ومتابعتها بشكل دائم والتأكد من برودتها وجودة ماء زمزم والعمل مع الجهات ذات العلاقة في حالة وجود ملاحظتها او حاجة الموقع لصيانة , بوجود فريق عمل مختص يقوم بعملية الإشراف الميداني .

وعملت الرئاسة العامة لشون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير كراسي خاصة داخل المصليات المخصصة لذوي القدرات الخاصة والمشايات الرئيسية بالمسجد الحرام وذلك لمساعدة ذوي القدرات الخاصة للوصول للحافظات وشرب ماء زمزم بكل يسر وسهولة .

// انتهى //

16:44ت م

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