السعودية اليوم / تعامل طبي ناجح مع حالة طفلة ابتلعت حجراً



الطائف 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

أسهم - بفضل الله - فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في إنقاذ طفلة عمرها عام ونصف بعد أن ابتلعت جسماً غريباً حيث تم على الفور إجراء الفحوصات اللازمة وإستدعاء الأطباء الاستشاريين المتخصصين ، وقام الفريق الطبي بإجراء عملية طارئة عبر المنظار تحت التخدير العام ,وتم استخراج الجسم الغريب الذي كان عبارة عن قطعة "حجر" تسبب في انسداد المريئ وصعوبة في التنفس ،وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد .

وقد استقرت حالة الطفلة ولله الحمد , نتيجة المتابعة الطبية الدقيقة لحالتها منذ وصولها إلى المستشفى وحتى استقرار الحالة .

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يعدّ من المستشفيات المتقدمة في مجال جراحة المناظير بمختلف أنواعها, حيث يحتوي المستشفى على أحدث الأجهزة المتطورة في هذا المجال إضافة إلى وجود الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف التخصصات ذات العلاقة .

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16:38ت م

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