السعودية اليوم / إزالة 11 ألف متر مكعب نفايات ورمال وأنقاض بالجبيل



الدمام 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة الجبيل، حملة واسعة لتنظيف الأحياء السكنية والصناعية، شملت أحياء العريفي، وحي الضباب، والجوهرة، والحمراء، والخالدية، والصناعية الخفيفة، وسوق الغنم، استهدفت الشوارع الرئيسية؛ وداخل الأحياء السكنية والصناعية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن الحملة هدفت إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي لدى عامة أفراد المجتمع من خلال الحد من ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء بين الأحياء السكنية وإرشاد السكان بالطرق السليمة للتخلص من المخالفات والنفايات الناتجة عن أنشطتهم بما يسهم في الحفاظ على المرافق العامة والساحات الفضاء لتكون متنفساً للجميع.

وبين المهندس الدويش، أن الشوارع الرئيسية والداخلية تم كنسها بالمكانس الآلية واليدوية حيث تم رفع عدد (4500) م3 من الرمال ورفع (3000) م3 من النفايات ومخلفات البناء مجهولة المصدر بالصناعية، إضافة إلى إزالة أشجار ومفروشات وأثاث تالف حيث تم إزالة مجموع (3500) م3، فيما تم استهلاك (900) كيس للنفايات المبعثرة وما يلفظه البحر من حشائش وغيرها.

وبين أنه تم صيانة دورات المياه بالكورنيش من مغاسل وأبواب وإنارة وشطافات وكراسي وعمل صيانة عامة عليها، إضافة إلى أعمال الغسيل بسوق الخضار والأسماك بشكل يومي وعمل حملات على الطريق الدولي لإزالة الحيوانات النافقة والأكياس والإطارات التالفة وغيرها، كما تم توزيع 250 حاوية نفايات للبيوت داخل الحي مع استبدال 120 حاوية تالف، بالإضافة إلى أعمال رش بالأحياء الداخلية بالمبيدات الحشرية بحسب ما هو معد بالجدول الزمني لكل حي داخل المحافظة.

// انتهى //

16:31ت م

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