السعودية اليوم / بلدية الخفجي تواصل تنفيذ المشاريع التنموية بالمحافظة



الدمام 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 م واس

تواصل بلدية محافظة الخفجي تنفيذ أعمال المشاريع التنموية التي تخدم المحافظة والمراكز التابعة لها، التي تأتي ضمن أهداف البلدية لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن من ضمن المشاريع التي تنفذها البلدية، مشروع تطوير الواجهة البحرية بالمحافظة، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 47%، كما يتم العمل على مشروع وسائل السلامة المرورية الذي يشمل تركيب اللوحات الإرشادية وممرات العبور والسور المعدني، مبيناً أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 27%، لافتا إلى أنه يجري الآن العمل على مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأفاد المهندس الحميداني أن أعمال المشاريع بالمحافظة والمراكز التابعة لها تسير وفق الجداول والمدد التي وضعت لها، مفيداً أنه سيتم الاستفادة منها بأقرب وقت وأن البلدية تعمل جاهده بتطوير المحافظة والمراكز التابعة لها، من خلال المشاريع التنموية التي تنفذها البلدية.

ودعا رئيس بلدية محافظة الخفجي المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على الممتلكات العامة التي أنشأت من أجلها والاستفادة منها بالشكل الأمثل لينعم بها المواطنين والمقيمين وأسرهم.

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16:31ت م

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